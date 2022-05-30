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Российские силы уничтожили батарею итальянских гаубиц. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы на Украине высокоточным боеприпасом уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневой позиции 155-мм буксируемых гаубиц итальянского производства. На днях стало известно, что эти орудия были переданы украинским военным. На видео, снятом с российского беспилотника, показана позиция гаубиц.

По данным Минобороны РФ, позиция украинских артиллеристов, вооруженных итальянскими гаубицами, была обнаружена средствами артиллерийской разведки.

После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Объективный контроль беспилотника подтвердил уничтожение позиции украинских артиллеристов со 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами, отметили в российском военном ведомстве.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты #Видеоновости
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