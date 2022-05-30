Кремль заявил об отсутствии объективных причин для дефолта

Пресс-секретарь президента заявил, что объективных причин для объявления дефолта России быть не может, у нее есть и деньги, и готовность их платить.

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — цитирует ТАСС Пескова.

Министерство финансов США ранее сообщило, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Таким образом, Запад искусственно провоцирует технический дефолт.

Россия нашла хитрый способ проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктур, сказал накануне министра финансов РФ Антон Силуанов. Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, пояснил он.