Кремль заявил об отсутствии объективных причин для дефолта

Пресс-секретарь президента заявил, что объективных причин для объявления дефолта России быть не может, у нее есть и деньги, и готовность их платить.
«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — цитирует ТАСС Пескова.
Министерство финансов США ранее сообщило, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Таким образом, Запад искусственно провоцирует технический дефолт.
Россия нашла хитрый способ проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктур, сказал накануне министра финансов РФ Антон Силуанов. Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, пояснил он.
Nik3316ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные
-Керя-Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...
shatlnk"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...
karutoПоляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*