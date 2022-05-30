Прокуратура проверит забастовку вахтовиков на месторождении «Полюса»

Прокуратура Красноярского края проведет проверку информации о забастовке вахтовиков в поселке Еруда на месторождения золотодобывающей компании ПАО «Полюс», сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что в подрядной организации «ESTA Construction», которая работает на территории месторождения золотодобывающей компании ПАО «Полюс», образовался долг по оплате труда сотрудников. При этом сотрудники продолжают работать.

Для выяснения всех обстоятельств на место забастовки выехал прокурор Северо-Енисейского района. Поскольку организация зарегистрирована в Москве, кадровая и бухгалтерская документация тоже находится в столице. Прокуратура оценит действия работодателя.

По данным «Полюса», руководство подрядчика и сотрудники договорились о погашении долгов в ближайшие дни.