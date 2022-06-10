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Побег из тюрьмы в кино: как заключенный стал героем

Источник:
Sibnet.ru
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Особо опасный преступник готовит план побега из тюрьмы, откуда еще никому не удавалось выбраться. Такой сюжет стал основой для подборки нового топа. Тюремная драма — целое направление фильмов, где якобы злодей оказывается настоящим героем.

«Побег из Претории»

Великобритания/Австрия/США, 2020 год, режиссер: Фрэнсис Аннан, 16+
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Дэниэл Уэббер, Иэн Харт, Марк Леонард Винтер

Фильм основан на биографии Тима Дженкина. Действие развивается в стране, где действует режим апартеида (официальная политика расовой сегрегации).

фильма «Побег из Претории»
Фото: © кадр из фильма «Побег из Претории»

Двое белых южноафриканцев, Тим Дженкин и Стивен Ли, попадают за решетку за распространение агитационных брошюр. Они оказываются в Центральной тюрьме Претории. 

Мужчины убеждены в своей правоте и не желают оставаться в тюрьме. Вместе с такими же политзаключенными, как и они, Дженкин и Ли планируют побег.

«Массовый побег»

Чили, 2020 год, режиссер: Дэвид Албала, 16+
В ролях: Альберто Эллена, Ампаро Ногера, Бенхамин Викунья

События фильма разворачиваются в 90-е годы. В Чили правит генерал-капитан Аугусто Пиночет. 17 лет назад при помощи ЦРУ он совершил государственный переворот и захватил страну, а всех недовольных новым режимом упрятал в тюрьму Сантьяго, где для политических заключенных созданы невыносимые условия.

Вскоре угнетенные несправедливыми властями люди начинают объединяться в Патриотический фронт, чтобы спланировать дерзкий массовый побег.

«Побег из тюрьмы Мейз»

Ирландия/Великобритания, 2016 год, режиссер: Стефен Бурк, 16+
В ролях: Том Вон-Лолор, Бэрри Уорд, Мартин МакКанн, Айлин Уолш

Фильм вдохновлен историей побега 38 заключенных Ирландской республиканской армии из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии.

фильм «Побег из тюрьмы Мейз»
Фото: © кадр из фильма «Побег из тюрьмы Мейз»

Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой войны из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между заключенным Марли и смотрителем тюрьмы Гордоном.

«Свобода в полночь»

Индия, 2018 год, режиссер: Тину Паппачан
В ролях: Энтони Варгес, Винаякан, Чимбан Винод Джозе, Тито Уилсон

Супруги Джейкоб и Бетти скрываются от закона из-за нападения на полицейского. Однако их быстро ловят.

фильм «Свобода в полночь»
Фото: © кадр из фильма «Свобода в полночь»

Жену запирают в психушке, а Джейкоб отправляется в тюрьму досудебного содержания, где в первый же день помогает подавить попытку побега. Ему светит пять лет, и заключенные не прочь его прикончить. Мужчина решается на побег. 

«Три дня на побег»

США/Франция, 2010 год, режиссер: Пол Хаггис, 16+
В ролях: Рассел Кроу, Элизабет Бэнкс, Джейсон Бех, Аиша Хайндс

Главный герой Джон, кажется, живет идеальной жизнью. Однажды его красавицу-жену арестовывают по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность.

фильм «Три дня на побег»
Фото: © кадр из фильма «Три дня на побег»

Скоро законные способы освободить любимую исчерпываются. Единственное, что остается Джону, – разработать изощренный план побега. Муж готов рискнуть всем. Но тут встает вопрос: что если супруга действительно виновна?

«Мотылек»

США/Чехия, 2017 год, режиссер: Михаэль Ноер, 18+
В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Роланд Меллер, Йоэль Басман

Взломщик сейфов Анри Шарьер по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок и отправляется на каторгу за убийство, которого не совершал.

Шарьера окружают враги. Но среди заключенных он встречает мошенника Луи Дега, который уже множество раз пытался совершить побег. Фильм рассказывает о дружбе этих обреченных на заключение героев.

«План побега»

США, 2013 год, режиссер: Микаэль Хофстрем, 16+
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэвизел

Главный герой — специалист по побегам Рэй Бреслин. Он работает в частной охранной компании, тестируя лучшие тюрьмы США и помогая заказчикам определять их «слабые места». Он уже опробовал на себе 14 пенитенциарных заведений строгого режима и сумел сбежать из каждого из них.

фильм «План побега»
Фото: © кадр из фильма «План побега»

Однажды от спецслужб поступает заказ на проверку частной тюрьмы для особо опасных преступников. Бреслин соглашается не сразу, но любопытство все же берет верх – и вскоре ему приходится пожалеть о своем решении: в тюрьме, куда доставляют героя, царят совершенно зверские порядки.

Чтобы вырваться на свободу, Рэю придется использовать всю свою смекалку и заручиться поддержкой банковского афериста Эмиля Роттмейера. Провернуть побег будет очень непросто, ведь тюрьма, в которой они отбывают срок, плавучая, и за ее стенами нет ничего, кроме бескрайнего океана.

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