Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

Петр Порошенко накануне принял две безуспешные попытки покинуть Украину. В обоих случаях его развернули на пограничном пункте. По его словам, он собирался принять участие в ассамблее НАТО. Сейчас же он планирует выступить на конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.

«После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал в своем телеграм-канале.

СМИ связывают настойчивые попытки Порошенко покинуть Украины с тем, что нынешние власти заподозрили его в госизмене. Речь идет о деле о поставках угля из Донбасса. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы.