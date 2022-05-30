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МакSим спела «Знаешь ли ты» на матче «Спартак» — «Динамо»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица МакSим исполнила хит «Знаешь ли ты» в финале матча между «Спартаком» и «Динамо», который прошел в воскресенье, 29 мая.

Финальный матч 30-го розыгрыша Кубка России по футболу 2021/2022 прошел на стадионе «Лужники». В матче приняли участие московские клубы «Спартак» и «Динамо», игра завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

МакSим вышла на поле в белоснежном легком платье, а футболисты выстроились напротив и подпевали ей. Болельщики ни трибунах превратились в бэк-вокал певицы.

Песня «Знаешь ли ты» МакSим считается символом «Спартака». Впервые фанаты футбольного клуба исполнили ее в 2014 году на матче команды против «Рубина» в Казани, оттуда же родом сама певица.

Тогда в перерыве игры включили запись трека, а гостевой сектор хором подхватил слова. Позднее композицию исполняли болельщики других клубов, а также сборной России по футболу.

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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

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ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...