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Красноярск официально стал городом‑миллионником

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Артем Федоров

Красноярск, который по оценке местных властей, стал миллионником в 2012 году, подтвердил свой статус во время Всероссийской переписи населения.

Миллионного жителя Красноярска счетчик мэрии зафиксировал 10 апреля 2012 года. Результаты переписи 2021 года подтвердили эти цифры.

«Сразу четыре российских города - Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж —пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 миллиона человек», — сообщил Росстат ТАСС.

Ранее, согласно данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...