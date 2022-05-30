Лавров опроверг слухи о плохом здоровье Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента Владимира Путина.

В западных СМИ в последнее время прошла волна публикаций о пошатнувшемся здоровье российского лидера. Большиство из материалов носят откровенно провокационный характер.

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогании», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава МИД России оставил это «на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит».