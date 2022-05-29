НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эксперт предупредил о схемах обмана «отпускных мошенников»

Источник:
«Прайм»
274 0
Фото: © JoshuaWoroniecki / Pixabay License

Мошенники придумали множество схем обмана туристов, в том числе с бронированием билеты и жилье, предупредил генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Одна из распространенных схем мошенничества — поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов, поэтому с большой осторожностью заходить на нужные сервисы по бронированию, приводит «Прайм».

Кроме того, среди популярных схем обмана — запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, которые порой попросту оказываются ненастоящими, добавил Кузнецов.

Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации», заключил эксперт.

Еще по теме
Выросло число отравившихся после школьного чаепития в Бурятии
Падение мальчика на самокате в Енисей попало на видео
Гибель рыбы в новосибирской реке Амба привела к уголовному делу
Три человека погибли в ДТП ВАЗа и двух грузовиков под Красноярском
смотреть все
ЧП #Происшествия #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
США оценили возможности российского «Охотника»
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
90
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
64
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд