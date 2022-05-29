Эксперт предупредил о схемах обмана «отпускных мошенников»

Мошенники придумали множество схем обмана туристов, в том числе с бронированием билеты и жилье, предупредил генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Одна из распространенных схем мошенничества — поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов, поэтому с большой осторожностью заходить на нужные сервисы по бронированию, приводит «Прайм».

Кроме того, среди популярных схем обмана — запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, которые порой попросту оказываются ненастоящими, добавил Кузнецов.

Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации», заключил эксперт.