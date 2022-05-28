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«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»

Источник:
Sibnet.ru
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Появление алкогольных напитков в акцию «Все лучшее — детям» челябинского «Ашана» связано с техническим сбоем.

«В связи с техническим сбоем при электронной верстке каталога в акцию "Все лучшее — детям!" попали товары из другой категории. В настоящее время эта неточность устранена», — пояснила «Газете.Ru» менеджер по коммуникациям компании «Ашан Ритейл Россия» Татьяна Шаповалова.

При этом каталог акции по-прежнему предлагается приобрести джин, водку, виски и кедровую настойку в челябинском «Ашан Сити» по акции «Все лучшее — детям».

Фото: © skidkaonline.ru

Акция проходит с 19 мая по 1 июня. По скидке также можно купить йогурты, фруктовые смеси, сладости, игрушки и ряд других товаров.

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