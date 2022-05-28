Производитель косметики Wella покинет Россию

Немецкий бренд косметики и парфюмерии Wella покинет Россию — руководство компании приняло решение прекратить поставки своей продукции российским партнерам, следует из официального письма производителя.

Компания сотрудничала с российским рынком около 30 лет и фактически была первым зарубежным производителем профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли в России.

«В премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%», — отметила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Большая часть продукции Wella поставлялась из-за рубежа — единственным брендом этой компании, который локализован в России, является марка Londa. Российское производство немецкого производителя будет продано.

По подсчетам Йельской школы менеджмента с начала спецоперации на Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили порядка 1000 иностранных компаний.