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Производитель косметики Wella покинет Россию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Phalinn Ooi / Attribution License

Немецкий бренд косметики и парфюмерии Wella покинет Россию — руководство компании приняло решение прекратить поставки своей продукции российским партнерам, следует из официального письма производителя.

Компания сотрудничала с российским рынком около 30 лет и фактически была первым зарубежным производителем профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли в России.

«В премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%», — отметила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Большая часть продукции Wella поставлялась из-за рубежа — единственным брендом этой компании, который локализован в России, является марка Londa. Российское производство немецкого производителя будет продано.

По подсчетам Йельской школы менеджмента с начала спецоперации на Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили порядка 1000 иностранных компаний.

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Топ комментариев

Иркут 69

За культуру спрятался, шельма... 😕

cre

Сейчас и остальные страны запретят к себе полёты этим самолётам без международных документов.

VALGOR

Только массовые расстрелы спасут родину!(с)

kygear

Можно будет им продать за рубли фуражное зерно с украины.И все будут довольны.