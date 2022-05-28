Гигантский астероид подлетел к Земле на минимальное расстояние

Огромный астероид (7335) 1989 JA приблизился к Земле на минимальное расстояние — сейчас он находится примерно в 4 миллионах километров от планеты.

Наблюдения за потенциально опасным небесным телом ведут ученые обсерватории научной кооперации Института прикладной математики имени Келдыша, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В частности, фотометрический анализ изменения яркости объекта показал, что период вращения астероида вокруг своей оси вдвое меньше предполагавшегося ранее.

Диаметр (7335) 1989 JA составляет около полутора километров, что делает его самым большим астероидом из известных потенциально опасных объектов, которые сближаются с нашей планетой в текущем году.

Астрономы отмечают, что астероид настолько большой, что сейчас его можно увидеть даже в любительский телескоп с апертурой от 20 сантиметров. Скорость небесного тела составляет порядка 13 километров в секунду.

(7335) 1989 JA относится к астероидам класса Аполлонов, которые вращаются вокруг Солнца, периодически пересекая орбиту Земли. Несмотря на присвоенный объекту опасный статус, текущее сближение не угрожает нашей планете.