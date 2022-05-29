Финансовый аналитик научил определять настоящий курс рубля

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Московская биржа и Банк России устанавливают курс рубля, но ее рельный вес отличается на 5-7%, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Поэтому для реального понимания курса рубля стоит прибавлять к официальному курсу те самые 5-7%, приводит «Прайм» мнение эксперта.
По его словам, до конца мая рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. Но в начале июня он может начать серьезно слабеть к доллару и евро. Власти начали смягчать меры валютного регулирования, отметил Коган.
Он отметил, что июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару.
ponhik78А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?
UynachalnicaНапрасными надеждами себя тешат.
Asd10А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.
ponhik78То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...