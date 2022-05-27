Эксперт расхвалил российский дизель

Российское дизельное топливное сегодня самое лучшее в мире, заявил доцент кафедры химмотологии Леонид Багдасаров после анализа восьми образцов, купленных на заправках.

Багдасаров выступил экспертом в проекте, который организовал общественник Александр Шумский. Он на донаты купил образцы дизеля на разных АЗС и отдал на экспертизу.

Все проанализированные образцы соответствовали техрегламенту. «Рекордно качественным» оказался дизель от «Татнефти». «У него цитановый индекс 55, плотность 818, содержание серы 1,6 при норме 10, из полициклической ароматики 0,75», — описал топливо Багдасаров.

Остальные образцы расположились так: Shell, «Лукойл», «Лагуна-С», «Газпромнефть», «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Сатурн 21 век».

«Наше дизтопливо сегодня самое лучшее в мире. Такое топливо вы в Европе никогда не купите. В топливе должен быть водород, в этом его главная сила. В Европе водород экономят», — отметил Багдасаров.