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Украина отправит единственный самолет‑гигант «Мрия» в утиль

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти вывезли из ангара в аэропорту Гостомель крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» для последующей утилизации, сообщают местные СМИ.

Издания Украины распространили видео, на котором видно, как трактор и БТР буксирует переднюю часть фюзеляжа самолета из ангара в аэропорту Гостомель.


Единственный самолет-гигант Ан-225 «Мрия» серьезно пострадал в ходе февральских боев за аэропорт Гостомель в окрестностях Киева. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить еще один самолет «Мрия» из оставшегося с советских времен задела.

Ан-225 «Мрия» — транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в 1980-х годах в советском ОКБ имени Антонова. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225, второй образец остался недостроенным.

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