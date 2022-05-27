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Путин пообещал помочь с решением продовольственного кризиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он обратил внимание, что «возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса».

Путин обсудил с Драги обстановку на Украине, рассказал о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. «Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса», — добавили в Кремле.

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