Путин пообещал помочь с решением продовольственного кризиса

Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он обратил внимание, что «возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса».

Путин обсудил с Драги обстановку на Украине, рассказал о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. «Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса», — добавили в Кремле.