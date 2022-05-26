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Алтайские губернаторы прокатились по Чуйскому тракту на «Волге»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко приняли участие в автопробеге по Чуйскому тракту в честь 100-летия дороги. Они проехали от Бийска до Горно-Алтайска на «Волге» 1976 года выпуска.

«Алтайские губернаторы Олег Хорохордин и Виктор Томенко по пути из Бийска в Горно-Алтайск заехали в село Сростки и отведали местных пирогов. Ещё и гендиректора ПАО «Россети Сибирь» Павла Акилина угостили», – сообщил телеграм-канал «Алтай-Болтай».

Автопробег в честь 100-летия со дня придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения стартовал в четверг, 26 мая. В нем приняли участие главы двух Алтаев.

Он проходит от Новосибирской области через Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией. В выходные, как сообщали власти республики, он продолжится по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией.

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Сибирь #Республика Алтай #Алтайский край
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