Российские «Зеленые карты» перестанут работать в Европе

Российский полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» с 1 июня 2023 года прекращает действие на территории Евросоюза и Швейцарии независимо от даты их получения, сообщает Российский Союз Автостраховщиков.

«До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны российские "Зеленые карты" действуют без ограничений»,— говорится в сообщении ведомства.

«Зеленая карта» — международный аналог ОСАГО. Система работает с 1951 года, Россия присоединилась к ней с 1 января 2009 года. Сейчас в нее входит 48 стран. Соглашение предусматривало взаимное признание российских и европейских страховых сертификатов.

Российские «Зеленые карты» продолжат действовать только в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе, Марокко и странах экс-Югославии. Эти государства не стали расторгать соглашение.