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Набиуллина заявила о времени стратегических решений

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Власти должны для российской экономики вырабатывать стратегические решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

«Время тактических решений заканчивается и сейчас предстоит вырабатывать именно стратегические решения», — цитирует РБК главу ЦБ.

По ее словам, после введения санкций первые месяцы были временем тактических решений, меры были направлены на борьбу с проблемами, которые возникали «здесь и сейчас». «В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила она.

«Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала глава ЦБ.

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Экономика #Деньги
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