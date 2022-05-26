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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wargaming

Российские игроки не смогут получить новые игровые стили по вселенной Warhammer 40K в World of Tanks.

Июньский боевой пропуск, в котором они должны были появиться, будет доступен игрокам из России, однако часть наград из него уберут из-за ухода компании Games Workshop из СНГ, которой принадлежат права на стили.

Без ограничений контент будет доступен только в Европе и США. В качестве замены бесплатных наград российские игроки получат больше традиционного контента, не связанного с Warhammer 40K.

Компания Wargaming, которая является разработчиком популярного военного симулятора World of Tanks, 4 апреля заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. В частности, было объявлено о закрытии самого крупного офиса компании в Минске.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))