World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков

Российские игроки не смогут получить новые игровые стили по вселенной Warhammer 40K в World of Tanks.

Июньский боевой пропуск, в котором они должны были появиться, будет доступен игрокам из России, однако часть наград из него уберут из-за ухода компании Games Workshop из СНГ, которой принадлежат права на стили.

Без ограничений контент будет доступен только в Европе и США. В качестве замены бесплатных наград российские игроки получат больше традиционного контента, не связанного с Warhammer 40K.

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Компания Wargaming, которая является разработчиком популярного военного симулятора World of Tanks, 4 апреля заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. В частности, было объявлено о закрытии самого крупного офиса компании в Минске.