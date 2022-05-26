Около 8 тысяч украинских военных сдались в плен в Донбассе

Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает», — сказал Мирошник он в эфире Соловьев Live.

Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка «Азов» (запрещен в России и признан экстремисткой организацией).

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ и иностранными наемниками.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».