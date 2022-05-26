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Крымский депутат захотел убрать английский из школьной программы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы, заменив его изучением «своих языков».

«Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — цитирует ТАСС Константинова.

По его мнению, «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». Константинов считает, что изучающий английский язык ребенок заинтересуется другой страной.

«Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — заявил он.

Константинов добавил, что сам не изучал английский в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с делами бизнеса.

Константинов возглавляет Госсовет Крыма с 2014 года. По итогам 2021 года он заработал 67,9 миллиона рублей, увеличив доход в 2,7 раза. Он владеет квартирой, пятью нежилыми помещениями, а также двумя автомобилями — японским Mitsubishi Pajero Sport и Jeep Wrangler производства американского концерна Chrysler.

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Жизнь #Образование #Россия
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