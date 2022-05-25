Компания Nike покинет Россию

Американский производитель обуви и одежды Nike покинет российский рынок, она приняла решение не продлевать существующие договоры и не вступать в новые деловые отношения с партнерами из России.

Так, Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя, пишут «Ведомости».

После исчерпания товарных запасов российская сеть закроет все свои магазины, уточнил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков. При этом уже сейчас в сети наблюдается дефицит продукции Nike.

С марта по май число монобрендовых магазинов Nike в России сократилось с 116 до 56, согласно информации на официальном сайте компании. Однако продукция американской компании останется в мультибрендовых магазинах, отмечает издание.