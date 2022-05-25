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Компания Nike покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LALO VAZQUEZ / Attribution-ShareAlike License

Американский производитель обуви и одежды Nike покинет российский рынок, она приняла решение не продлевать существующие договоры и не вступать в новые деловые отношения с партнерами из России.

Так, Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя, пишут «Ведомости».

После исчерпания товарных запасов российская сеть закроет все свои магазины, уточнил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков. При этом уже сейчас в сети наблюдается дефицит продукции Nike.

С марта по май число монобрендовых магазинов Nike в России сократилось с 116 до 56, согласно информации на официальном сайте компании. Однако продукция американской компании останется в мультибрендовых магазинах, отмечает издание.

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