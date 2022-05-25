НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля

Источник:
«Российская газета»
385 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Рубль продолжает укрепляться больше двух месяцев и уже обновил максимумы за несколько лет. У этой тенденции есть как положительные, так и отрицательные последствия, заявляют экономисты.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отметил, что укрепление рубля ведет к ослаблению инфляции, поэтому банки активно снижают процентные ставки.

«Пока эти эффекты не проявились в полной мере, но уже слышны заявления о необходимости снижения цен на некоторые импортные товары, а также происходит снижение ставок по кредитам из-за ожидающегося улучшения инфляционного фона», — приводит «Российская газета» мнение эксперта.

Если не обращать внимания на сокращение прибыли компаний, то укрепление рубля — «это благо для потребителя: кредиты, а также импортные товары по логике должны стать дешевле», полагает Прокудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВалютный парадокс: почему дешевеет доллар

С другой стороны, падение доллара бьет по бюджету и экспортерам, обратил внимание директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, если раньше они продавали условные 100 долларов за одну сумму, то сейчас из-за падения курса эта сумма в рублях ощутимо снизилась. Поэтому будет меньше налоговых поступлений в бюджет. Банк России начнет постепенно поднимать курс доллара различными способами, уверен Остапкович.

Еще по теме
Минфин США устроит дефолт России
Центробанк установил новый курс доллара и евро
Экономист объяснил связь курса доллара и цен в магазинах
Капитал десяти сверхбогачей превысил состояние 40% жителей Земли
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Байдена обвинили в развязывании «великого противостояния»
Россия откажется от Болонской системы высшего образования
Компания Nike покинет Россию
Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
35
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса