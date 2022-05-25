Рубль продолжает укрепляться больше двух месяцев и уже обновил максимумы за несколько лет. У этой тенденции есть как положительные, так и отрицательные последствия, заявляют экономисты.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отметил, что укрепление рубля ведет к ослаблению инфляции, поэтому банки активно снижают процентные ставки.

«Пока эти эффекты не проявились в полной мере, но уже слышны заявления о необходимости снижения цен на некоторые импортные товары, а также происходит снижение ставок по кредитам из-за ожидающегося улучшения инфляционного фона», — приводит «Российская газета» мнение эксперта.

Если не обращать внимания на сокращение прибыли компаний, то укрепление рубля — «это благо для потребителя: кредиты, а также импортные товары по логике должны стать дешевле», полагает Прокудин.

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С другой стороны, падение доллара бьет по бюджету и экспортерам, обратил внимание директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, если раньше они продавали условные 100 долларов за одну сумму, то сейчас из-за падения курса эта сумма в рублях ощутимо снизилась. Поэтому будет меньше налоговых поступлений в бюджет. Банк России начнет постепенно поднимать курс доллара различными способами, уверен Остапкович.