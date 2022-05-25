Выдача рыночных ипотечных кредитов рухнула в семь раз

Подтолкнуть ипотечный рынок вверх должны новые условия кредитования на новостройки, считают в Банке России.

Выдачи ипотечных кредитов в апреле сократились более чем в три раза, сообщает Банк России. Спасти рынок должны новые условия кредитования, считают в ЦБ.

Если в марте было выдано ипотечных кредитов на 521 миллиарда рублей рублей, то в апреле — лишь на 162 миллиарда, приводит «Российская газета» материалы Банка России.

При этом произошло сжатие как рыночной (оценочно более чем в семь раз, во многом из-за прекращения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам), так и льготной ипотеки (примерно в два раза), следует из статистики.

Выдачи кредитов сократились не только по льготной ипотеке на новостройки, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12% (позже, с мая — снижена до 9%), но и по «Семейной ипотеке», условия которой не менялись и ставка по которой остается комфортной — 6%.

Банке России считают, что подтолкнуть ипотечный рынок вверх должны новые условия кредитования на новостройки (снижение ставки с мая и увеличение размера кредита).