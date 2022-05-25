Депутат предложила покупать авто на маткапитал

Семьи, получившие материнский капитал, должны иметь право тратить его на покупку автомобиля, с такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — цитируют «Известия» письмо Лантаровой в адрес вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

По мнению депутата, покупка авто существенно повысит качество жизни семей. Лантарова предлагает тратить маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль».

Сейчас маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тысячи рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тысячи рублей.

Закон ограничивает цели, на которые можно потратить эти деньги. Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий и оплату ипотеки, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. Обналичить целиком средства нельзя, но можно использовать для ежемесячных выплат семьям с доходами ниже прожиточного уровня.