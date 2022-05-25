Россия откажется от Болонской системы высшего образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России появится своя система высшего образования, а Болонская система останется в прошлом.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — цитирует ТАСС Фалькова.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что считает целесообразным отказаться в России от Болонской системы образования и вернуться к отечественной модели. По его словам, в настоящее время российских студентов и преподавателей «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета.

Дискуссия по поводу целесообразности Болонской системы в России ведется беспрерывно с 2003 года, в том числе этот вопрос неоднократно поднимался и в текущем году на фоне обострения отношений с Западом.