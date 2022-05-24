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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появилась информация о ценах «ободранных» Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ilya Plekhanov / CC BY-SA 4.0

Упрощенные версии Lada Granta без подушек безопасности и систем помощи водителю будут стоить около 600 тысяч рублей.

АвтоВАЗ планирует предложить две фиксированные комплектации упрощенной машины, пишет «Дром» со ссылкой на источник в сбытовой сети Lada.

Модели, которые получат обозначение SE, будут выпускать без подушек безопасности, ABS и SOS-комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС». Из экологический класс понизится с «Евро-5» до «Евро-2».

В базовой версии не ожидается ничего из средств повышения комфорта, но в варианте подороже будут электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. 

Начальная стоимость простой Granta составит около 600 тысяч рублей. Сейчас минимальная цена модели — 727,9 тысячи рублей.

По информации инсайдера, ежемесячно АвтоВАЗ планирует выпускать не менее 20 тысяч «антикризисных» Granta. Производство начнется в июне-июле.

Тема: Русские машины
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