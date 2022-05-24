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Спин-офф «Полицейского с Рублевки» про Мухича выйдет летом

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»
Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» про одних из самых ярких героев «Полицейского с Рублевки» покажут на ТНТ летом, сообщила пресс-служба телеканала.

Героями нового сериала станут следователь Игорь Мухич (Роман Попов) и бывшая элитная проститутка Кристина (Софья Каштанова). Они откроют свое детективное агентство. Зрители увидят и других персонажей из «Полицейского с Рублевки», например, Алису Рыбкину (Рина Гришина).

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В первой серии Мухич и Кристина вынужденно запустят свой детективный стартап. Все начнется с операции под прикрытием, когда Игорь спалит огнеметом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства.

Из-за нанесенного ущерба, Мухича уволят из полиции. Тогда герой решится на авантюру и запустит детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.

Режиссером проекта стал Илья Куликов, снявши комедийный хит «Полицейский с Рублевки».

«Илья Куликов придумал нечто новое, новый мир внутри вселенной "Полицейского с Рублевки" – гротескный, веселый, немного абсурдный и со своим фирменным юмором. Получилась некая фантазия о том, как можно решать вопросы, полностью отпустив свое сознание», — цитирует пресс-служба ТНТ актрису Софью Каштанову.

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))