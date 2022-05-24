Депутат Горсовета Ростислав Антонов снял на видео колонии
крыс, которые расплодились после мусорного коллапса в городе, сообщил он в
соцсетях.
«Мусорный коллапс в Новосибирске породил еще одну проблему — крысы. Расплодившиеся грызуны основали целые колонии. Видео
снимал днем, а в вечернее и ночное время грызунов там десятки. И это не
окраина, это самый центр. В двух минутах ходьбы мэрия», — написал
Антонов.
В конце апреля-начале мая в нескольких районах Новосибирска больше
недели не вывозили мусор из-за забастовки водителей мусоровозов. Проблему
удалось решить, но это повлияло на размножение грызунов.
Крысы переносят такие заболевания, как чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит, псевдотуберкулез, листериоз, токсоплазмоз, трихинеллез.
VALGORПрофессор..... Я помню доллар по 6 рублей и никакими голландскими болезнями рубль не болел. Наберут по...
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ponhik78Что за бред? Кто верующий и так с заглавной пишут. А остальные с какого перепуга должны. Я атеист. Для...
Иркут 69У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️