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Крысы расплодились возле мэрии Новосибирска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Горсовета Ростислав Антонов снял на видео колонии крыс, которые расплодились после мусорного коллапса в городе, сообщил он в соцсетях.

«Мусорный коллапс в Новосибирске породил еще одну проблему крысы. Расплодившиеся грызуны основали целые колонии. Видео снимал днем, а в вечернее и ночное время грызунов там десятки. И это не окраина, это самый центр. В двух минутах ходьбы мэрия», — написал Антонов.

В конце апреля-начале мая в нескольких районах Новосибирска больше недели не вывозили мусор из-за забастовки водителей мусоровозов. Проблему удалось решить, но это повлияло на размножение грызунов.

Крысы переносят такие заболевания, как чума, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит, псевдотуберкулез, листериоз, токсоплазмоз, трихинеллез.

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Сибирь #Новосибирск #Город
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