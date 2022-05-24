Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать солдат.

Речь идет о солдатах, покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины, приводит РИА Новости содержание законопроекта.

В нынешней версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».