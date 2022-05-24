Роспотребнадзор посоветовал, как избежать оспы обезьян

Роспотребнадзор посоветовал избегать контакта с животными-переносчиками вируса оспы обезьян, случаев заражения людей в России пока не выявлено, сообщает в пресс-служба ведомства.

«Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — говорится в сообщении.

Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Во время пребывания в этих странах туристам посоветовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

В ведомстве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но при передаче патогена воздушно-капельным путем все-таки возможна «при длительном личном контакте».

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель.

Симптомы заболевания — лихорадка, головные и мышечные болиоли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.