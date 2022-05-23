S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой

Команда TMM выпустит новую модификацию для игры S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти под названием «Месть Падшего», соответствующее сообщение появилось в официальной группе разработчиков «ВКонтакте».

Новый мод будет переработкой проекта DEVILRY REMAKE, который был анонсирован ранее. Отмечается, что фактически изначальная модификация не будет иметь ничего общего с новым проектом.

Мод будет адаптирован под крупный графический пак Global Stalker Wearher Rework, который принесет в игру не только визуальные изменения, но еще и серьезные исправление движка. Также в него интегрируют оружейный пак ST COP.

Сейчас разработчики работают над созданием локаций и написанием музыки. Модификация получит сразу несколько вариантов озвучки — на русском, украинском, а также польском и английском языках. Дата выхода проекта пока не уточняется.