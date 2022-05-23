Херсонская область перешла на бивалютную систему

Все магазины на территории Херсонской области получили право устанавливать цены в магазинах в рублях и гривнах одновременно, регион ввел бивалютную зону, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в официальном телеграм-канале.

Курс установлен на уровне двух рублей за одну гривну. Такой же курс действует в республиках Донбасса. Сальдо добавил, что в ближайшие дни в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

Ранее стало известно, что бюджет Херсонской области был сформирован в рублях. Сальдо также заявлял, что в будущем регион Украины войдет в состав России: Предполагается, что Херсонская область будет трансформирована в субъект федерации, детали процедуры еще обсуждаются.

По российским законам появление в составе России новых территорий возможно только в результате заключения международного договора. Такой сценарий был использован с Крымом, который до вхождения в состав РФ провозгласил себя независимым государством.