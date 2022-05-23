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Две вакцины от коронавируса стали не нужны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» остановлено, потому что на них нет заявок от регионов, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" <...> в результате остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит», — цитирует Горелова «Интерфакс».

Эксперт добавил, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации.

«Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета. В какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию. Какими вакцинными платформами», — объяснил Горелов.

Векторный «Спутник V» разработали в центре имени Гамалеи, он стал первой российской вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрировали в августе 2020 года. Пептидную «ЭпиВакКорону» создали в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а уельновирионный «КовиВак» — в центре имени Чумакова РАН.

18 марта 2022 года Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 центра ФМБА «Конвасэл» на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?