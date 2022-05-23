Две вакцины от коронавируса стали не нужны

Производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» остановлено, потому что на них нет заявок от регионов, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" <...> в результате остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит», — цитирует Горелова «Интерфакс».

Эксперт добавил, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации.

«Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета. В какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию. Какими вакцинными платформами», — объяснил Горелов.

Векторный «Спутник V» разработали в центре имени Гамалеи, он стал первой российской вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрировали в августе 2020 года. Пептидную «ЭпиВакКорону» создали в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а уельновирионный «КовиВак» — в центре имени Чумакова РАН.

18 марта 2022 года Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 центра ФМБА «Конвасэл» на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2.