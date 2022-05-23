Новое шоу с преображениями девушек выйдет на СТС

Премьера мейковер-шоу «Рогов+» с Александром Роговым и Еленой Летучей состоится на СТС 29 мая, сообщила пресс-служба канала.

Стилист и телеведущая объединились, чтобы помочь зрительницам получить шанс на новую жизнь. В новом проекте к классическому мейковеру добавляются элементы ток-шоу: ведущие обсудят историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами.

После этого Александр Рогов возьмется за преображение, а Летучая проведет «ревизию» квартиры.

Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.

Премьера мейковер-шоу «Рогов+» состоится 29 мая в 9.00 на СТС.