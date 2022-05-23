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Новое шоу с преображениями девушек выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Премьера мейковер-шоу «Рогов+» с Александром Роговым и Еленой Летучей состоится на СТС 29 мая, сообщила пресс-служба канала.

Стилист и телеведущая объединились, чтобы помочь зрительницам получить шанс на новую жизнь. В новом проекте к классическому мейковеру добавляются элементы ток-шоу: ведущие обсудят историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами.

После этого Александр Рогов возьмется за преображение, а Летучая проведет «ревизию» квартиры.

Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.

Премьера мейковер-шоу «Рогов+» состоится 29 мая в 9.00 на СТС.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?