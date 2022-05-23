НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Новосибирская студия сделает видеоигру о Смуте

Источник:
Sibnet.ru
489 1
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская студия Cyberia Limited получит от государства 260 миллионов рублей на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России, сообщает источник.

По сюжету игры русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. В основе будет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Новосибирский разработчик видеоигр Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») получил грант от АНО ИРИ. Стороны не раскрыли сумму выделенных средств, источники «Коммерсанта» назвали 260 миллионов рублей.

ИРИ обычно софинансирует 50–70% вложений, то есть общая стоимость игры может составлять 370–520 миллионов рублей. В Cyberia Limited сказали, что «средств достаточно для разработки AA-игры (игры среднего сегмента с точки зрения затрат и реализованных технологий)».

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima (игра американской SPP, в центре сюжета партизанская война японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками), у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — сказал глава студии Алексей Копцев.

Еще по теме
Тариф «Игровой» объявил турнир BOOST CAMP по Dota2 для любителей
Историю лучших танков СССР расскажут в подкасте от World of Tanks
Вышла глобальная пошаговая стратегия Humankind
Новый патч «отполировал» трех героев Dota 2
смотреть все
Игры #RPG #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»
Обсуждение (1)
Картина дня
России предрекли «голландскую болезнь» из-за сильного рубля
Польша досрочно отказалась от российского газа
Кремль заявил об оголтелой позиции Польши
«Яндекс» удлинил период оплаты покупок через «Сплит»
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

pepelmetal

Зачем уничтожать такую ценность? Лучше в Россию отправить, вместе с асфальтом и нутеллой