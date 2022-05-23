Новосибирская студия Cyberia Limited получит от государства 260 миллионов рублей на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России, сообщает источник.

По сюжету игры русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. В основе будет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Новосибирский разработчик видеоигр Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») получил грант от АНО ИРИ. Стороны не раскрыли сумму выделенных средств, источники «Коммерсанта» назвали 260 миллионов рублей.

ИРИ обычно софинансирует 50–70% вложений, то есть общая стоимость игры может составлять 370–520 миллионов рублей. В Cyberia Limited сказали, что «средств достаточно для разработки AA-игры (игры среднего сегмента с точки зрения затрат и реализованных технологий)».

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima (игра американской SPP, в центре сюжета партизанская война японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками), у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — сказал глава студии Алексей Копцев.