Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал, какую воронку оставляет учебный блок новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с испытаний ракеты на Камчатском полигоне. «Воронка от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат " — попросту говоря, "воронка от болванки», — написал Рогозин.

«С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага», — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будут идти весь 2022 год. На боевое дежурство поставить первые серийные ракеты планируется уже в конце осени текущего года.

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. Производит ракету завод Красмаш в Красноярске. По оценкам экспертов, «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.