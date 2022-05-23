Алекперов назвал эмбарго на нефть из России «шоком для всех»

Россия в случае эмбарго на нефть не сможет «быстро перенаправить все европейские объемы на другие рынки», а ЕС — найти ей замену, предупредил бизнесмен, экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Любой шаг Евросоюза в сторону эмбарго на российское сырье будет «шоком для всех», цитирует РБК бизнесмена. Москве придется «сократить добычу, заморозить скважины, как это делали в начале пандемии в 2020 году, поскольку невозможно быстро перенаправить все европейские объемы на другие рынки».

В то же время и ЕС не сможет заменить «такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», указал Алекперов.

«Военные конфликты могут завершиться быстро, а энергетическая конфигурация мира создана десятилетиями инвестиций и трудом многих поколений профессионалов», — отметил бизнесмен, добавив, что «не нужно подрывать или разрушать это».

В противном случае страны ожидает тяжелейший энергетический кризис «с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», предрек Алекперов.