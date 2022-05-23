Новосибирские мэр и губернатор отчитались о доходах за год

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников отчитались о доходах за 2021 год, градоначальник заработал 4,2 миллиона рублей, а глава области — 5,1 миллиона рублей, сообщается в сведениях о доходах.

Локоть заработал 4,2 миллиона рублей, доход его за год не изменился. Мэр по-прежнему владеет квартирой площадью 34,4 квадратных метров. Его жена задекларировала доход в размере 1,4 миллиона рублей. В ее собственности две квартиры площадью 59,8 и 105,6 квадратных метров.

Травников заработал 5,1 миллиона рублей. Доход остался примерно на том же уровне, что и годом ранее. Жена губернатора отчиталась о заработанных 140 тысячах рублей.

В собственности Травникова квартира площадью 40 квадратных метров, три гаража, 1/4 часть квартиры площадью 122,3 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Tiguan. Также в его пользовании две квартиры (126 и 135 квадратных метров). Супруга губернатора владеет 1/4 частью квартиры площадью 122,3 квадратных метров.