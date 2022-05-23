Мединский заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, которые по инициативе Киева были заморожены, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — цитирует ТАСС Мединского.

По его словам, «Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне». «Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка», — сказал Мединский. То есть, уточнил он, необходимы документы высокой степени готовности.

«Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», — отметил помощник президента.

Он сообщил, что месяц назад Россия передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. «Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — подчеркнул Мединский.