Американский военачальник заявил о риске конфликта великих держав

Риск серьезного конфликта между великими державами возрос, заявилглава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США четырехзвездный генерал Марк Милли

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из них располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — цитирует ТАСС Милли, сказанные им перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

По его словам, США вступают в мир, который становится более нестабильным. «Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

США и их союзники в ответ ввели против России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.