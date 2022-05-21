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Подтверждена разработка Death Stranding 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Death Stranding

Стартовала разработка второй части игры Death Stranding, рассказал в интервью изданию Leo Edit актер Норман Ридус, сыгравший одну из главных ролей в проекте.

«Мне, наверное, потребовалось два или три года для завершения всех сессий по захвату движений. Это кропотливая работа. А потом игра вышла, получила все эти награды, стала хитом, и вот мы только что приступили ко второй части», — уточнил американский актер.

Death Stranding — игра 2019 года от студии Kojima Productions, первоначально вышедшая на консоли PlayStation 4. Летом 2020 года ее портировали на ПК. Проект получил отличные оценки критиков, к марту 2021 года продажи превысили 5 миллионов копий.

На следующий день после утечки создатель Death Stranding Хидео Кодзима опубликовал совместные фотографии с актером. На первом снимке известный игровой дизайнер держит биту в руке, на втором — в шутку замахивается ею на актера, который делает вид, что ему страшно.

По всей видимости, Кодзима тем самым отреагировал на утечку о разработке Death Stranding 2. Официально Kojima Productions не объявляла о разработке сиквела. В первой части в качестве актеров снимались Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

История Death Stranding разворачивается в постапокалиптическом мире, люди которого изолированы из-за нашествий загадочных и опасных созданий. Главными героями этого мира являются курьеры, которые связывают отдельные группы выживших.

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