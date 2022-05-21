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Врач назвал оптимальный состав дачной аптечки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дачная аптечка должна содержать обезболивающие средства, энтеросорбенты и противодиарейные средства, жаропонижающие и антигистаминные препараты, рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории.

«Также необходимо положить в аптечку пластырь и перевязочный материал, средства защиты от солнечных лучей, поскольку солнце уже довольно активное, и средства, которые используются при солнечных ожогах», — цитирует доктора «Газета.Ru».

Александрова отметила, что важно проверить срок годности препаратов, которые хранятся дома. Как объяснила терапевт, по истечении срока годности химические свойства компонентов лекарств меняются.

«В поездке и на даче нужно соблюдать условия хранения медикаментов: они указаны на упаковке. Под воздействием разных факторов, в том числе света, влажности, температуры, компоненты лекарственного препарата могут изменить его свойства или состав», — добавила она.

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