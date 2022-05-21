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Неизвестный в Красноярске пытался похитить школьницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первоклассница в Красноярске рассказала родителям, что после школы ее пытался похитить с улицы неизвестный мужчина. Мать ребенка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Девочка не дождалась маму с уроков и отправилась гулять, после этого на улице к ней подошел незнакомый мужчина и пытался увести за собой. Однако его спугнула случайная прохожая, ребенок самостоятельно вернулся домой.

Полицейские отмечают, что вся информация предоставлена исключительно со слов девочки. Никакими другими сведениями или свидетелями она пока не подтверждена. Сотрудники просматривают камеры видеонаблюдения.

Кроме этого, указывается, что по результатам проведенной судмедэкспертизы никаких внешних травм у ребенка не обнаружено, а сама девочка путается в показаниях. Сейчас школьница находится дома с родителями.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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