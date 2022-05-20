Россияне придумают имя бывшему McDonald's

Минпромторг в своем телеграм-канале предложил подписчикам придумать новое название для сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая в ближайшее время сменит собственника в России.

«Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения! Напишите в комментариях свои версии!», — написало ведомство.

Самые креативные и интересные варианты министерство пообещало передать новому российскому собственнику. Комментаторы в итоге предложили на выбор более двух тысяч вариантов названия.

Среди предложенных: «Нашмак», «RuБургер», «Маковецкий», «Макдак», «Дядя Вова», «Еда», «МакДраник», «Перекус», «Смаковня», «Главбургер», «Нашдак», «Макдон», «Маруся», «Макич».

Ранее стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в России компании «ГиД» Александра Говора, которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири. После приобретения Говор будет развивать сеть под новым брендом.