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Сбербанк допустил падение курса доллара до 50 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль летом 2022 года может укрепиться к доллару до уровней около 50 рублей, спрогнозировал аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. В этом случае доллар упадет до уровней мая 2015 года.

В пятницу на валютных торгах Московской биржи доллар опускался ниже 58 рублей, это минимальное значение за последние четыре года. Эксперты считают, что основным фактором для укрепления рубля остается снижение спроса на валюту со стороны импортеров, пишет РБК.

Попов полагает, что если ситуация не изменится, то летом курс доллара может снизиться до уровней 50 рублей. До этого значения отечественная валюта может укрепиться в конце второго или начале третьего квартала.

Подобный сценарий возможен при сохранении экспорта из России на высоком уровне. Однако в ближайшие недели укрепление рубля может приостановиться, так как в июне начнут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам, это вызовет спрос на доллары.

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