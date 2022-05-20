Шойгу заявил о 2 тысячах сдавшихся националистов с «Азовстали

Почти 2 тысячи националистов сдались в плен российским военным с территории «Азовстали» в Мариуполе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии.

«Продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», цитирует ТАСС Шойгу.

Министр обороны уточнил, что «на данный момент сложили оружие 1 908 человек». «Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», — добавил Шойгу.

Президент России Владимир Путин 21 апреля на встрече с Шойгу назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела».