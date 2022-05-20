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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил о 2 тысячах сдавшихся националистов с «Азовстали

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Почти 2 тысячи националистов сдались в плен российским военным с территории «Азовстали» в Мариуполе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии.

«Продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», цитирует ТАСС Шойгу.

Министр обороны уточнил, что «на данный момент сложили оружие 1 908 человек». «Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», — добавил Шойгу.

Президент России Владимир Путин 21 апреля на встрече с Шойгу назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела».

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Топ комментариев

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...