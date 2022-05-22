Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей

Главная причина укрепления рубля заключается в превышение предложения валюты над спросом, сказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. После снятия валютных ограничений доллар укрепится, считает он.

«Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — приводит «Прайм» слова аналитика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему дешевеет доллар?

По его мнению, серьезные ослабление рубля можно ожидать лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу.

При снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении курс может вполне сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар, отметил Сыроваткин.