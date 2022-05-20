Эксперты перечислили смертельные опасности «ободранных» Lada

Водители-новички на авто Lada без систем ABS и ESP могут представлять опасность на дороге, а риск погибнуть в ДТП при отсутствии подушки безопасности серьезно увеличивается.

АвтоВАЗ в условиях нехватки электрокомпонентов запускает производство упрощенных автомобилей Lada Granta, Niva (Legend и Travel) и Vesta. Новые комплектации будет отличать шильдик SE. Машины лишатся подушек безопасности, систем ABS и ESP, множества датчиков.

«Без подушек уровень безопасности автомобиля будет нулевым. Шансов выжить у водителя практически никаких нет — он ударится об руль и разобьет голову. Современный автомобиль не подразумевает отсутствия подушки безопасности», — цитирует «Газета.Ru» вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Автомобилисты, которые не привыкли к езде на машинах без электронных систем безопасности ESP и ABS, могут представлять опасность на дороге, уверен руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов.

«Даже у людей с большим опытом могут быть плохие навыки вождения, потому что они все время надеялись на электронику. Без нее вождение для таких людей может быть опасным, они попадут в зону риска», — отметил он.